 

Сын погибшего лидера Чада стал исполняющим обязанности президента

21.04.2021, 11:00, Новости дня
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Сын погибшего от ранений президента Чада Идриса Деби – глава переходного военного совета республики генерал-лейтенант Махамат Идрисс Деби Итно – будет исполнять функции главы государства и главнокомандующего, следует из текста опубликованной хартии переходного периода.

Как говорится в хартии, органами переходного периода будут Военный совет переходного периода, Национальный совет переходного периода и Переходное правительство. Во главе Переходного военного совета стоит председатель, передает РИА «Новости».

«Председатель Переходного военного совета выполняет функции президента Республики, главы государства и верховного главнокомандующего вооруженными силами. Он обеспечивает соблюдение переходной хартии. Он глава администрации», – говорится в 37-й статье хартии.

При этом в 88-й статье хартии подчеркивается, что новые власти Чада признают ранее заключенные международные договоры и соглашения.

Переходный период в Чаде, согласно заявлениям новых властей, продлится 1,5 года.

Во вторник военные сообщили, что 68-летний Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на передовой на севере страны и позднее скончался в больнице от полученных ранений. По данным источника, Деби приезжал на фронт, чтобы отпраздновать победу в борьбе с повстанцами и руководить операциями вооруженных сил.

Он победил на президентских выборах, проходивших в стране 11 апреля, и переизбрался на шестой срок, набрав более 79% голосов избирателей.

В день выборов в Чад со своих баз в Ливии вторглись отряды повстанцев из группировки «Фронт за перемены и согласие в Чаде» (FACT). Они несколькими колоннами двинулись на столицу страны Нджамену. 17 апреля в 300 километрах к северу от столицы основные силы повстанцев были уничтожены правительственными войсками Чада.



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