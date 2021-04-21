Чехия предложила НАТО выступить с совместным заявлением по России

Чехия после высылки российских дипломатов и ответа Москвы предложила НАТО выступить с совместным заявлением по ситуации, а также запросила новую встречу для обсуждения новых антироссийских шагов, информирует МИД страны.

В аккаунте МИД Чехии в Twitter говорится, что «на заседании Североатлантического совета во вторник, 20 апреля, Чешская Республика сообщила своим союзникам по НАТО о причинах высылки 18 сотрудников российского посольства и последующих ответных действиях России».

Чехия «поблагодарила своих союзников за проявленную на данный момент солидарность и запросила совместное заявление на уровне НАТО».

Она также обратилась к альянсу с просьбой «провести еще одну встречу Североатлантического совета в конце этой недели для обсуждения других возможных скоординированных шагов».

Ранее стало известно о намерении Чехии объявить о новой высылке российских дипломатов. Также республика захотела «компенсацию» за взрывы в Врбетице.

Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.

Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в российской столице пять дипломатов.

Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений, что за действиями властей Чехии против РФ стоит Вашингтон.