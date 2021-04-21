France 3 – Луна станет «испытательным полигоном» для марсианской миссии

В ближайшем десятилетии НАСА в сотрудничестве с другими странами собирается возобновить регулярные полёты на Луну, построить там базу, а также запустить первую космическую станцию, которая по типу МКС будет вращаться вокруг спутника Земли, рассказывает France 3. Однако миссия «Артемида», для которой уже готовят и отбирают астронавтов, является лишь подготовкой и отработкой действий для более амбициозного проекта — полёта на Марс.

Цель — Луна. Обратный отсчёт снова начался. На видеопрезентации самая мощная за всю историю ракета готова: первый полёт запланирован на конец этого года, а в 2024 году, спустя 52 года после последней миссии «Аполлона», астронавты снова должны высадиться на спутник нашей планеты. Путешествие с Земли на Луну пройдёт в этой классической капсуле, однако для высадки на Луну выбрали многоразовую ракету миллиардера Илона Маска.

Декабрь 1972-го. Седьмая лунная миссия за три года прошла с размахом — геологические исследования, разведка на машинах, — однако инвестиции в миллиард долларов больше не выгодны: Советский Союз побеждён (в холодной войне. — ИноТВ), миссия выполнена, конец авантюре.

ВЕДУЩИЙ НОВОСТЕЙ: Таким образом, теперь лунная миссия закончена.

В наше время финансирование (26 миллиардов евро) является международным. В проекте участвуют Европа, Япония, Канада, а Луна является только необходимым этапом для подготовки миссии на Марс.

ЖАН-ФРАНСУА КЛЕРВУА, французский астронавт: Полететь с первой попытки на Марс — это очень сильный риск. Учиться сначала на небесном теле, которое достаточно близко, достижимо, с которым можно поддерживать связь и с которого можно быстро вернуться, — это будет испытательный полигон перед тем, как повторить те же действия на Марсе, намного дальше (от Земли. — ИноТВ).

Первый экипаж проходит процесс отбора и подготовки. Миссия носит имя богини Артемиды, а следующим астронавтом, который ступит на поверхность Луны, станет женщина. Выделяются две кандидатуры, две очень опытные женщины-астронавта 42 лет: физик Кристина Кук и бывший пилот вертолёта Анн Макклейн.

АНН МАККЛЕЙН, астронавт НАСА: Я посмотрела на космическую станцию, потом оглянулась и сказала себе: это моя планета, я привязана к ней. И я также осознала, сколько ещё осталось неизученным.

Миссия «Артемида» предусматривает создание космической станции, которая будет двигаться вокруг Луны, примерно как МКС вращается вокруг Земли, однако по очень большой орбите, которая позволит поддерживать постоянный контакт и обеспечит полёты туда-обратно на поверхность Луны, где развернут базу. В проекте принимает участие Европа, а миссия под руководством (французского астронавта. — ИноТВ) Тома Песке, которая должна отправиться в космос в четверг 22 апреля, уже предусматривает в своей программе эксперименты, необходимые для будущей лунной станции.

ТОМА ПЕСКЕ, французский астронавт: Мы об этом мечтаем, да. У нас также немало проектов, которые готовят к будущему, научные исследования, которые готовят человека к космосу с прицелом на Луну и Марс. Так что, несомненно, эта идея останется с нами, и, раз я довольно молодой, думаю, меня это затронет.

До конца десятилетия страны-участники надеются использовать эту лунную орбитальную станцию как стартовую площадку, лишённую гравитации, для отправки оборудования и капсул с людьми на Марс, в путешествие длиной 60 миллионов километров и 6 месяцев.

Дата выхода в эфир 18 апреля 2021 года.