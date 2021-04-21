 

“Вместо мужа – мама”. Полякова провела семейный отдых по-новому

21.04.2021, 10:36, Новости дня
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“Наша банда! Я никогда не отдыхала в девичьей компании”, – призналась певица.

Она призналась, что была сильно загружена работой.

“Этот отдых тоже с семьей, но вместо мужа – мама, которую я не видела почти год из-за локдауна. Какое счастье, что мы вместе, это так по-новому, по-девчачьи, разговоры о девчачьем, развлечения девчачьи, все девчачье, я в каком-то кайфе от новизны и осознания “А что, так можно было?”. Люблю вас, мои девочки!” – написала она.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Контекст:17 января 2021 года Оле Поляковой исполнилось 37 лет. В ее дискографии три альбома: “Приходи ко мне” (2008), “Шлепали шлепки” (2017) и “Королева ночи” (2019).
У певицы две дочери: Маша (2005) и Алиса (2011). Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.
Мама певицы проживает в РФ. Об этом певица рассказала в интервью основателю издания “ГОРДОН” украинскому журналисту Дмитрию Гордону в авторской программе, опубликованной на YouTube-канале “В гостях у Гордона”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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