“Вместо мужа – мама”. Полякова провела семейный отдых по-новому

“Наша банда! Я никогда не отдыхала в девичьей компании”, – призналась певица.

Она призналась, что была сильно загружена работой.

“Этот отдых тоже с семьей, но вместо мужа – мама, которую я не видела почти год из-за локдауна. Какое счастье, что мы вместе, это так по-новому, по-девчачьи, разговоры о девчачьем, развлечения девчачьи, все девчачье, я в каком-то кайфе от новизны и осознания “А что, так можно было?”. Люблю вас, мои девочки!” – написала она.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Контекст:17 января 2021 года Оле Поляковой исполнилось 37 лет. В ее дискографии три альбома: “Приходи ко мне” (2008), “Шлепали шлепки” (2017) и “Королева ночи” (2019).

У певицы две дочери: Маша (2005) и Алиса (2011). Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.

Мама певицы проживает в РФ. Об этом певица рассказала в интервью основателю издания “ГОРДОН” украинскому журналисту Дмитрию Гордону в авторской программе, опубликованной на YouTube-канале “В гостях у Гордона”.

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