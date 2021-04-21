 

Великобритания расширит “акт Магнитского” для борьбы с отмыванием денег из РФ – МИД

21.04.2021, 10:36, Новости дня
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Трансляция заседания велась на сайте парламента. 

Комментарий Рааба последовал за критикой парламентариев. 

В частности, депутат от Лейбористской партии Лиза Нэнди говорила, что “половина всех отмытых из России денег” проходит через Великобританию, и обвинила правительство в бездействии во время наращивания Россией военного присутствия у границы с Украиной и в оккупированном Крыму. 

Другой депутат от Лейбористской партии – экс-министр труда Крис Брайант – спросил, почему потребовалось “столько лет”, чтобы выяснить, что полиция Чехии разыскивает Александра Петрова и Руслана Боширова – двух граждан РФ, чьи паспортные данные совпадают с именами российских граждан, подозреваемых в отравлении экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

“Что мы будем делать, чтобы убедиться, что убийцы, находящиеся на зарплате [президента РФ Владимира] Путина, не ходят по всем столицам Европы?” – спросил Брайант.

Рааб ответил, что Великобритания может использовать “акт Магнитского” “как средство борьбы с нарушениями прав человека”, и эти санкции “в такой же мере” могут применяться в отношении “грязных денег”. 

“Я уже дал понять, что в ближайшее время мы расширим “санкции Магнитского”, чтобы охватить это”, – добавил он. 

Кроме того, Рааб рассказал, что МИД Великобритании имеет “значительные опасения по поводу недавнего наращивания российских военных сил на границе Украины” и что Соединенное Королевство работает со своими союзниками “над деэскалацией ситуации”.

Контекст:1 мая 2018 года Палата общин парламента Британии приняла в последнем чтении закон о санкциях и отмывании денег, включив в него “поправку Магнитского”, которая налагает запреты на выдачу виз и замораживает активы тех, кто несет ответственность за грубые нарушения прав человека. В 2019 году министр иностранных дел Доминик Рааб заявлял, что и после Brexit Великобритания сможет применять “поправку Магнитского”.
Законы, названные в честь юриста Сергея Магнитского, который умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет, приняты в США, Канаде и ряде государств ЕС. Совет Европейского союза в 2020 году одобрил санкционный механизм за нарушение прав человека, его называют “европейским актом Магнитского” по аналогии с принятым ранее в США законом. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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