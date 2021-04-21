 

“Пока все хорошо, но прислушиваюсь к себе”. Подкопаева в США вакцинировалась от коронавируса

21.04.2021, 10:36, Новости дня
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“Рада, что сегодня сделала прививку вакцинной Pfizer. Благодарю всех, кто организовывает кампанию по вакцинации, и всех, кто делает прививки”, – написала спортсменка.

Она указала, что вакцинация проходила на Mercedes-Benz Stadium в Атланте.

“Только, если можно, потом честно расскажи о своем состоянии после вакцинации”, – отреагировала на публикацию украинская певица Tayanna. 

“Честно, у меня были сомнения по поводу вакцинации, но, пообщавшись с врачами, сделала осознанный шаг! Пока все хорошо, но я прислушиваюсь к себе”, – ответила Подкопаева.

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Публикация от LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official)

Контекст:Вакцинация от COVID-19 началась в конце 2020 года. С тех пор кампании по иммунизации стартовали в 155 странах, сделано уже более 925 848 млн прививок, сообщает Bloomberg.
Больше всего прививок сделали в США – ввели 213 млн доз вакцины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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