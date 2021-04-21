 

Франция готовится запустить COVID-паспорта для путешественников

21.04.2021, 10:36, Новости дня
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Цифровой сертификат Европейская комиссия хочет распространить по всему ЕС к середины июня, отметило издание.

Прошлым летом во Франции, по словам Бона, был “полный беспорядок”, потому что были разные классификации и зоны риска. Госсекретарь уверен, что этим летом Франция “вернет свою свободу благодаря вакцинации, сдержанности и цифровой сертификации”. 

Сертификаты о вакцинации будут доступны в приложении TousAntiCovid к концу месяца, заявил французский министр по цифровым технологиям Седрик О. Его протестируют на рейсах Air France и Air Corsica в Аяччо на Корсике на этой неделе, а затем на рейсах в заморские территории страны. Правительство Франции надеется проверить работу приложения в соседних странах ЕС в течение двух недель.

Контекст:Ряд стран заявляли о разработке документов о вакцинации от коронавируса. В то же время во Всемирной организации здравоохранения критически отнеслись к идее внедрить COVID-паспорта. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отмечал, что пока неизвестно, сколько держится иммунитет после прививки.
COVID-паспорта уже ввело несколько стран, в частности Бахрейн, Китай и Дания. 19 февраля сертификат о вакцинации против коронавируса Green Pass презентовало министерство здравоохранения Израиля.
В конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что страны Евросоюза намерены внедрить электронные сертификаты вакцинации против коронавируса. Для подготовки Еврокомиссии понадобится около трех месяцев.
О появлении в Украине COVID-паспортов речь пока не идет.
В марте европейский комиссар по вопросам вакцинации Тьерри Бретон представил COVID-паспорт, который будет действовать в ЕС с лета. На нем будут указаны дата рождения, паспортные данные (с возможностью их проверки через QR-код), информация о наличии прививки и типе вакцины, которой был привит владелец, есть ли у него антитела (если человек уже переболел) или результат ПЦР-теста (если человек и не вакцинировался, и не болел). Сертификат можно загрузить на смартфон или распечатать в бумажном виде, он будет действовать с 15 июня 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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