Послание Путина 21 апреля будут транслировать на медиафасадах

Главное из послания президента увидят на цифровых экранах жители Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска и других крупных городов. Цитаты будут появляться на экране в режиме видеоленты новостей.

В столичном регионе послание президента будут транслировать также сеть цифровых суперсайтов, расположенных на главных автомагистралях, в том числе МКАД.

В Общероссийской народном фронте ориентируются на прошлогодний опыт. Вовлечение зрителя в трансляцию послания было высочайшим. На фоне медиафасадов в регионах проводились репортажи, опросы общественного мнения, фотографии с цитатами на уличных экранах были на страницах российских и зарубежных СМИ, в социальных сетях граждан.

Медиахолдинг MAER в 2020 году первым среди операторов наружной рекламы вывел на экраны главные цитаты послания президента. Благодаря этому количество визуальных контактов контента со зрителями увеличилось почти до 28 миллионов.

За последний год компания увеличила количество цифровых экранов, отметил гендиректор MAER Константин Майор. 21 апреля 2021 года главные тезисы президентского послания в режиме реального времени увидит большее количество зрителей, находящихся вне дома, уверен он.