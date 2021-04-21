 

Послание Путина Федеральному собранию может удивить Россию и остальной мир – эксперт Хазин

21.04.2021, 10:32, Разное
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Президент России Владимир Путин выступит в среду, 21 апреля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в этом году прозвучит нечто новое для граждан. Спикер Кремля отметил, что послание Федеральному собранию будет писаться “до последней минуты, до последней ночи”.

Экономист Михаил Хазин заявил, что в этом году тезисы Путина будут иметь не только всероссийское, но и общемировое значение. Специалист обратил внимание, что последние месяцы события на международной арене несутся вскачь, и глава России знает об этом, как никто другой.

По мнению эксперта, послание президента Федеральному собранию может удивить Россию и остальной мир. Хазин считает, что Путин может как резко ускорить события, так и неожиданно притормозить их. “Я с большим интересом жду этого выступления”, – сказал он в эфире радио “Говорит Москва”.

Специалист не исключил, что в ходе обращения президент коснется международной повестки. Хазин напомнил, что в последнее время отношения России и Запада обострились. Если Путин отличается последовательной политикой, то поведение его иностранных коллег порой трудно объяснить.

Послание Федеральному собранию начнется в 12:00 мск. Посмотреть прямую трансляцию обращения Путина Вы можете здесь.



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