Гарик Харламов не пришел на день рождения Кристины Асмус

Популярная российская актриса Кристина Асмус ярко отметила свое 33-летие. Отмечается, что на мероприятии не был замечен ее бывший супруг Гарик Харламов. Не исключается, что комик не пришел на день рождения, поскольку его не пригласили туда.

Кристине Асмус исполнилось 33 года еще 14 апреля. Отпраздновать день рождения актриса решила почти неделю спустя. Звезды сериала «Интерны» тщательно планировала мероприятие, перед ним даже на несколько дней она пропала из социальных сетей.

Актриса позвала на праздник многих своих коллег и друзей. На мероприятии были замечены Наталья Рудова, Александр Петров, Михаил Галустян, Надежда Сысоева и многие другие. На дне рождении также присутствовала дочь Асмус – Анастасия. Девочка трогательно поздравила звездную маму с днем рождения. В то же время на вечеринке так и не появился Гарик Харламов. Скорее всего, актриса просто не пригласила экс-супруга на мероприятие, а сам он не решился прийти.

Несколькими днями ранее он поздравлял бывшую жену с днем рождения. После развода паре удалось сохранить приятельские отношения. Иногда они проводят время вместе ради дочери.

Источник: sm.news