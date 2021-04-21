В Ирландии национальный музей засекретил местоположение нетронутой гробницы

Ирландские археологи недавно обнаружили древнюю гробницу на острове Дингл. Однако место ее расположения в национальном музее решили сразу же засекретить.

Как поясняют ученые, это нужно было для того, чтобы защитить гробницу от черных археологов. В противном случае пришлось бы ставить охрану.

Однако археологи рассказали о том, как была обнаружена находка. Оказалось, что гробницу обнаружил местный фермер во время самых обыкновенных полевых работ. На небольшой глубине под тонким слоем почвы обнаружился камень, который мешал взрыхлить землю. Захоронение относится к периоду бронзового века. Ученые планируют здесь провести масштабные исследования, и рассчитывают сделать ряд научных открытий.