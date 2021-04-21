Ученые хотят оценить влияние Большого Васюганского болота на климат Земли

В Томском госуниверситете начато исследования, целью которого является определить, насколько велико влияние Большого Васюганского болота на климат Земли.

По мнению исследователей, до сих пор климатологи недооценивали значение местных болот, занимающих обширные территории, на глобальное состояние климата. Однако оно может оказаться никак не менее важным, чем, например, у амазонских лесов.

Сибирские болота также до сих пор остаются нетронутыми, так как человеческая цивилизация обошла их стороной. Ученых интересует объем выбрасываемых парниковых газов, изменения температуры воды и воздуха в данном регионе, а также многие другие вопросы. Работа находится на самом старте. К чему могут привести исследования, пока непонятно.