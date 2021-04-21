Глава УЕФА приветствовал отказ английских клубов от участия в Суперлиге

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин приветствует отказ английских команд от участия в Суперлиге.

«Они вернулись, и я знаю, что они могут многое предложить не только нашим соревнованиям, но и всему европейскому футболу. Сейчас важно то, что мы идем дальше, восстанавливаем единство, которое было у игры до этого, и вместе продвигаемся вперед», – передает ТАСС слова Чеферина со ссылкой на Би-Би-Си.

Ранее о выходе из Суперлиги объявили английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси». Накануне спортивный репортер Бен Рамсби сообщил, что ФК «Челси», принадлежащий российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, решил выйти из Суперлиги.

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Они вошли в число клубов – основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее.

ФИФА осудила создание Суперлиги, назвав соревнование «сепаратистской лигой». Глава УЕФА Александер Чеферин призвал отстранить участников Суперлиги от турниров ассоциации. Российский футбольный союз (РФС) поддержал протест УЕФА против создания Суперлиги. В понедельник стало известно о решении УЕФА исключить трех полуфиналистов Лиги чемпионов из текущего розыгрыша турнира за их участие в проекте Суперлиги.