 

Глава УЕФА приветствовал отказ английских клубов от участия в Суперлиге

21.04.2021, 10:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин приветствует отказ английских команд от участия в Суперлиге.

«Они вернулись, и я знаю, что они могут многое предложить не только нашим соревнованиям, но и всему европейскому футболу. Сейчас важно то, что мы идем дальше, восстанавливаем единство, которое было у игры до этого, и вместе продвигаемся вперед», – передает ТАСС слова Чеферина со ссылкой на Би-Би-Си.

Ранее о выходе из Суперлиги объявили английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси». Накануне спортивный репортер Бен Рамсби сообщил, что ФК «Челси», принадлежащий российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, решил выйти из Суперлиги.

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Они вошли в число клубов – основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее.

ФИФА осудила создание Суперлиги, назвав соревнование «сепаратистской лигой». Глава УЕФА Александер Чеферин призвал отстранить участников Суперлиги от турниров ассоциации. Российский футбольный союз (РФС) поддержал протест УЕФА против создания Суперлиги. В понедельник стало известно о решении УЕФА исключить трех полуфиналистов Лиги чемпионов из текущего розыгрыша турнира за их участие в проекте Суперлиги.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.01 / Пенс собрался на инаугурацию Байдена

19.02 / Названа причина сообщения о возгорании в здании Большого театра

20.07 / Иран казнил осужденного за шпионаж в пользу США и Израиля

16.09 / Глава СК объяснил необходимость создания отдела по борьбе с реабилитацией нацизма

03.09 / Финансовые рынки в Европе демонстрируют уверенный рост

13.07 / Немецкого политика раскритиковали за высказывания в поддержку России

15.03 / Россиянам напомнили, как правильно заряжать смартфоны

10.10 / Украинские фермеры держали в рабстве девять человек

02.08 / Полет двух космических туристов на МКС запланирован на конец 2021 года

08.02 / В РФ отзовут кроссоверы BMW Х5 и Х6 из-за дефекта в рулевом управлении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика