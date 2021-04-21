Королева Елизавета II потеряла еще одного близкого человека в день похорон мужа

Спустя всего несколько дней после смерти своего супруга, герцога Эдинбургского, королева Великобритании пережила еще одну большую потерю. В возрасте 86 лет ушел из жизни доверенный советник Ее Величества сэр Майкл Освальд.

На протяжении почти тридцати лет он был советником британской королевской семьи по скачкам, заведовал королевскими конюшнями, занимался организацией первенств, а также лично сопровождал Елизавету на каждом подобном мероприятии. По несчастному стечению обстоятельств преданного поданного Ее Величества не стало после продолжительной болезни ровно в день похорон принца Филиппа.

Он всегда говорил, что у него была самая замечательная работа, которую он только мог себе представить, и даже если бы у него было много денег, он бы все равно занимался тем, чем занимался,

– рассказала в память о муже его супруга, леди Анджела. В середине прошлого века Освальд окончил Итонский колледж, а затем – Кингс-колледж (или Королевский колледж) в Кембридже. После обучения он устроился работать менеджером в Royal Studs. С 1970 по 2002 год он служил Елизавете Боулс-Лайонс, королеве-матери Елизаветы II. А после ее смерти стал советником Ее Величества. В прошлом году сэр Майкл был удостоен звания Рыцаря Большого креста Королевского Викторианского ордена, главой которого является королева.

Сэр Майкл и Елизавета II на скачках Ascot, 2016 год Сэр Майкл и Елизавета II на скачках Ascot, 2012 год

Как известно, лошади – пожалуй, вторая большая любовь королевской семьи и Елизаветы лично после собак корги. Даже во время карантина она не отказывала себе в конных прогулках, а ее покойный муж предпочитал поездки в упряжке. А в августе 2020 года один из титулованных коней королевы Елизаветы II трагически погиб во время скачек. Это случилось с четырехлетним гнедым жеребцом по кличке Space Walk, которым управлял жокей Том Маркванд.

Королева Елизавета II

Королева Елизавета II и пони Балморал Ферн, июнь 2020 года