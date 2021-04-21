Манежную площадь перекроют 21 апреля из-за подготовки к празднованию дня рождения Ленина

Власти Москвы 21 апреля перекроют Манежную площадь для подготовки к празднованию 151-летия со дня рождения Владимира Ленина.

Подготовительные работы начнутся после того, как президент РФ Владимир Путин в Манеже огласит послание Федеральному собранию. В рамках работ предполагается установка сцены, торговых палаток и иных необходимых для массовых мероприятий коммуникаций. Для проведения исторической реконструкции на площадь будет привезёна бронетехника.

По словам главы департамента культуры Москвы, празднование 150-летнего юбилея Владимира Ленина было запланировано ещё год назад, однако, из-за пандемии было решено перенести праздник на 2021 год.

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