Поклонник Путина Morgenshtern о поездке в Украину: Мне страшно ехать туда

“Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные…” – сказал рэпер.

Он заявил, что концерты, вероятно, будут переноситься. Видимо, намекая на пандемию коронавируса, Morgenshtern добавил, что “большая часть артистов уже все перенесли”.

“Особенно после истории с Одессой… Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать”, – раскрыл истинную причину отмены своих концертов рэпер.

Контекст:Концерты Morgenshtern в украинских городах запланированы на июнь 2021 года.

Рэпер во время выступления в Одессе прокомментировал объявление траура в Украине после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

“Это просто …баная показуха. Давайте устроим вместо дня траура день, бл…дь, крика, с х…я ли пожарных проверок нет в городе”, – сказал он.

В интервью журналисту Юрию Дудю на YouTube-канале “вДудь” 3 ноября 2020 года Morgenshtern рассказал о своем отношении к президенту РФ Владимиру Путину.

“Путин красавчик не потому, что он сделал что-то для страны крутое или что супер правит отлично. Просто круто, мощный мужик и все. Прикинь, ты Путин, тебя знает весь мир. Круто, молодец. Прошел жизнь – какой следующий уровень? Респект. Это не про какие-то политические действия, а просто человек”, – заявлял он.

15 марта 2021 года стало известно, что Morgenshtern устроился на работу в “Альфа-Банк” на должность директора по работе с молодежью. Директор по маркетингу и коммуникациям банка заявил, что артисту поставлена задача привлечь в банк не менее 100 тыс. новых клиентов.

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