В Украине за сутки сделали 15 тыс. прививок от коронавируса

С начала кампании по вакцинации прививки в Украине получили 477 833 человека, из них 477 831 – вакцинирован одной дозой, а пятеро – двумя (два гражданина завершили вакцинацию за границей).

Прививки украинцам делали 269 мобильных бригад и 462 пункта вакцинации. Днем ранее за сутки в стране сделали 12,1 тыс. прививок, этим занимались 232 мобильные бригады и 360 прививочных пунктов.

Согласно данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины, 20 апреля гражданам ввели 4848 доз вакцины Comirnaty производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, 4963 дозы препарата CoronaVac китайской компании Sinovac и 5231 доз вакцины Covishield, произведенной в Индии по лицензии британской AstraZeneca.

В очередь на вакцинацию записались уже 478 370 человек, сообщил Степанов.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/913294642546865

Контекст:В Украине зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют препаратом Covishield (500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз). Первые два препарата поступили в страну по контрактам, которые оплатило правительство, третий – в рамках инициативы COVAX.

В рамках механизма COVAX Украина до конца мая должна бесплатно получить 1,78 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer. В целом по программе COVAX Украина ожидает передачи 8 млн доз вакцин.

Всего, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, в 2021 году Украина рассчитывает получить 37 млн доз вакцин.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По данным Минздрава, к 20 апреля в Украине вакцинировали почти 643 тыс. человек. За последние сутки ввели 12,1 тыс. доз. К концу года министерство планирует привить 70% взрослого населения.

С начала пандемии в стране подтвердили почти 2 млн новых случаев коронавирусной инфекции, скончалось почти 40,8 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 1,5 млн человек.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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