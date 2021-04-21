Предприниматели из регионов, которые вышли из “красной” зоны, смогут получить по 8 тыс. грн

“Законодательство определяет, что право на получение соответствующей помощи имеют граждане, которые проживают или осуществляют деятельность в регионах, в которых действовали или действуют карантинные ограничения “красной” зоны”, – отметил он.

По словам замминистра, регионы, которые в феврале-марте были в “красной” зоне, но уже вышли из нее, тоже имеют право на получение компенсации.

В этих регионах срок выплаты помощи такой же, как и в областях, которые находятся в “красной” зоне сейчас.

В “красной” зоне эпидемической опасности, согласно индикаторным показателям Минздрава, остаются 13 регионов: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

10 апреля из “красной” зоны карантина вышла Ивано-Франковская область.

Контекст:Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 30 марта приняла законопроект №5300 о предоставлении помощи застрахованным лицам на период жестких карантинных ограничений. Этот документ президент Украины Владимир Зеленский внес 24 марта как неотложный. Он предполагает выплаты помощи в размере 8 тыс. грн предпринимателям и наемным работникам, зарегистрированным в “красных” карантинных зонах.

11 апреля Кабинет Министров опубликовал полный перечень видов деятельности, работники которых смогут получить выплаты. Среди них работники кинотеатров, музеев, фитнес-центров и различных заведений розничной торговли.

19 апреля начался прием заявок на получение 8 тыс. грн помощи от государства. Предприниматели и наемные работники в “красных” карантинных зонах могут подать запрос через портал или приложение “Дія”.

В первый день приема подали более 116 тыс. заявок на 8 тыс. грн компенсации за карантин. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины. В ведомстве прогнозируют, что услугой воспользуются 1,6 млн граждан.

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