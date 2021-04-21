Границу Украины с Беларусью усиленно охраняют, скопления военной техники и подразделений нет – ГПСУ

По его словам, на северной границе увеличили количество нарядов и максимально активизировали подразделения для отслеживания ситуации в приграничных районах.

“Вообще этому направлению уделяется существенное внимание. Учитывая тесное сотрудничество этой страны с Россией, особенно в контексте упоминания внешней границы Союзного государства Беларуси и РФ”, – объяснил Демченко.

В целом ситуация на границе с Беларусью спокойная. Постоянно отслеживается ситуация с совместными военными учениями, которые происходят на белорусской территории и процессы военно-технического сотрудничества с РФ.

“На данный момент непосредственно на линии границы или рядом с границей мы не фиксируем движения военной техники или скопления военных подразделений. Нестандартных ситуаций пока тоже не фиксировалось”, – сказал спикер ГПСУ.

Не видит угрозы со стороны Беларуси и командующий Объединенных сил Сергей Наев. По его словам, там есть российские войска, но их накопление не происходит. Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов объяснил, что общая численность дислоцированных в Беларуси российских военных достигает максимум 10 тыс. человек.

Контекст:Россия увеличила концентрацию своих войск на границах с Украиной и спровоцировала обострение вооруженного конфликта на Донбассе с начала 2021 года. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. С начала 2021 года на востоке Украины погибли 30 военнослужащих ВСУ, говорил Зеленский 16 апреля.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, к 20 апреля их численность увеличится до 110 тыс., говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, 20 апреля процесс стягивания войск РФ может закончиться.

Численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла 150 тыс., заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 19 апреля, позже цифру скорректировали до 100 тыс.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался называть точную цифру, но сообщил, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность.

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