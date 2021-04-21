Жители подмосковной деревни Грязь ополчились на Пугачеву и Галкина из-за разбитых дорог

Жители подмосковной деревни Грязь ополчились на певицу Аллу Пугачеву и ведущего Максима Галкина из-за разбитых дорог. К тому же они недовольны, что замок звездной четы закрывает вид на пруд.

Дороги в деревне Грязь оказались полностью разбиты. Как утверждают местные жители, на территорию частного дома Пугачевой и Галкина заезжали огромные фуры, а это привело к тому, что асфальту был нанесен урон. Соседка Примадонны заявила, что ни артистка, ни глава деревни не решат данный вопрос.

Что касается продуктовых наборов, которые Пугачева и Галкин дарят жителям деревни, то они достаются далеко не всем. Пакеты с продовольствием могут получить те, кто состоит в официальном браке.

Уже не первый раз соседи жалуются на Максима Галкина и Аллу Пугачеву. Жители деревни Грязь отмечают, что обычный населенный пункт звездная чета превратила в центр паломничества. Теперь в него съезжаются люди со всей России, чтобы посмотреть на замок Примадонны.

К слову, на содержание своего загородного особняка Максим Галкин в месяц тратит около миллиона рублей. От поселковых платежей ведущий освобожден, поскольку проживает в обычной деревне.

Источник: sobesednik.ru