Коронавирус может вызывать неврологические нарушения не заражая клетки мозга



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В исследование попал 41 человек, скончавшийся в медицинском центре Нью-Йорка. Средний возраст пациентов составлял 74 года, у многих из них были сопутствующие заболевания, включая деменцию и болезнь Паркинсона.

Мозг каждого умершего исследовали как минимум два невропатолога. Используя различные методы, специалисты изучали орган на наличие вирусной РНК и белков, сосредоточившись главным образом на обонятельной части. Хотя вирусные частицы ожидаемо нашли в носовой полости, их не обнаружили в клетках мозга.

«В то же время мы наблюдали множество патологических изменений, которые могли бы объяснить, почему тяжелобольные пациенты испытывают спутанность сознания, бред и другие серьезные неврологические симптомы, и почему люди с легкой формой COVID-19 страдают от «тумана в мозге» в течение недель и месяцев», — сообщили авторы исследования.

Вынос мозга: почему коронавирус вызывает когнитивные нарушения?

С самого начала пандемии из разных стран поступают тревожные сообщения о том, что поражение легких — далеко не единственное осложнение, вызванное коронавирусом. SARS-Cov-2 буквально проникает в голову и душу: даже через несколько месяцев после выздоровления у пациентов выявляются когнитивные нарушения и психические расстройства. В чем причина?

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Ученые назвали несколько причин, которые могут вызывать неврологические нарушения без повреждения мозга на фоне COVID-19. Наиболее вероятная из них — гипоксия (нехватка кислорода). Когда в критической ситуации организм пытается получить кислород, страдают различные части тела и органы. По словам исследователей, в каждом изученном мозге умершего были обнаружены повреждения, характерные для гипоксии, что неудивительно при обширном поражении легких.

Среди других возможных причин ученые назвали инсульты и тромбы, которые могут перекрывать доступ кислорода к мозгу и нередко возникают у госпитализированных пациентов с коронавирусом.

Ученые сделали еще одно важное открытие: у всех умерших пациентов, попавших в исследование, были активированы специфические иммунные клетки в головном мозге, называемые микроглией. Исследователи считают, что эти иммунные клетки ошибочно атаковали нейроны, и предположили, что это могло быть связано с воспалительными белками, связанными коронавирусом.

«Таким образом, даже без прямого заражения клеток мозга COVID-19 может вызвать повреждение мозга», — написали авторы исследования. Они отметили, что если нейроны подвергаются атаке микроглии, их потеря необратима, что может вызвать проблемы с памятью в будущем.