Хроническое недосыпание может стать причиной опасного заболевания
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Как утверждают специалисты по медицине, постоянное недосыпание может привести к раннему развитию деменции. Сон очень важен для нашего организма, напоминают специалисты. Восьми часов в сутки для взрослого человека никто не отменял.
Если ваша работа связана с тем, что вы вынуждены спать мало или, так сказать, отрывками, имейте в виде, что только из-за этого вы фактически находитесь на вредном производстве.
Ученые доказали прямую связь между наличием здорового сна и развитием деменции в старости. Наблюдения за группой из 10 тыс. чел. Начались еще в середине восьмидесятых годов прошлого столетия. Исследования проводятся по сей день, хотя, по понятным причинам, состав группы уже значительно обновился.
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