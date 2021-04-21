Глава канцелярии президента Польши – РФ встала на пути Украины к членству в НАТО

На настоящий момент обострение российско-украинского конфликта не представляет собой непосредственной угрозы для Варшавы, уверен глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. В беседе с TVP Info он, однако, признаёт, что ситуация может легко выйти из-под контроля, особенно учитывая тот факт, что терпение Киева, который нацелен стать членом НАТО, уже на исходе.



Reuters

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский обвинил Россию в том, что она всеми возможными способами пытается помешать сближению Украины с НАТО. В беседе с TVP Info он объяснил, что обострение ситуации на границе между Россией и Украиной объясняется попыткой Москвы воспрепятствовать получению Киевом Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), которого тот хочет добиться в ходе очередного саммита альянса.

«Поэтому и имела место акция, которая была проведена на восточной границе Украины. РФ использует армию в политических целях, чтобы сегодня и впредь оказывать давление на Украину», — пояснил Щерский. Глава канцелярии президента Польши напоминает, что схожая ситуация складывалась и в прошлом. «Именно так и произошло в 2008 году с Грузией и Украиной. Тогда в связи с этой ситуацией вырос уровень напряжённости между Россией и Грузией, что потом в итоге вылилось в войну», — подчеркнул он.

На вопрос, стоит ли полякам бояться действий России, Щерский объяснил, что на настоящий момент непосредственной угрозы для Польши нет. При этом он отметил, что ситуация, конечно же, может легко выйти из-под контроля. «Сегодня это политические манёвры с использованием армии, попытка спровоцировать конфликт, однако терпение Украины в этом вопросе уже сегодня на исходе», — отмечает чиновник. В беседе с TVP Info он прямо говорит, что серьёзное обострение российско-украинского конфликта плохо как для Польши, так и для всего мира.