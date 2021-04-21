Боевики “ДНР” показали видео с женщиной, которую задержали в 2019 году

“Видеозапись, на которой 57-летняя женщина рассказывает об обстоятельствах своего задержания, боевики продемонстрировали почти через два года после незаконного ареста. На нем она рассказывает, что работала уборщицей в воинской части так называемой “ДНР”, а затем во время визита в Мариуполь за пенсией согласилась на сотрудничество с представителями СБУ – передавала им списки боевиков”, – отметили в сообщении.

Активисты сообщества нашли бывшую заложницу боевиков, которая два года назад видела Журавлеву в одной из камер тюрьмы “Изоляция” в Донецке. Женщина рассказала, что в Донецке Журавлева занималась приютом для бездомных животных и работала уборщицей.

“Боевики обвинили ее в шпионаже – якобы она фотографировала бумаги со свалок, а фотографии отправляла в СБУ. В нашу камеру она попала летом. Татьяна очень хотела пойти на обмен, дочь подала ее в списки почти сразу, но там решили, что дело “свежее”, поэтому подождет”, – сообщила бывшая узница.

https://www.facebook.com/MediaInitiativeForHumanRights/posts/5653420231364605

В сюжете, который 24 марта в YouTube опубликовал пророссийский телеканал “Оплот ТВ”, ее назвали жертвой СБУ. На видео Журавлева плачет и говорит, что виновата и “ответит за все, что сделала”.

Где находится Журавлева сейчас, неизвестно.

ВИДЕОВидео: “Телеканал Оплот ТВ” / YouTube

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Всего в России и на временно оккупированных территориях полуострова Крым и частей Донецкой и Луганской областей незаконно содержится 413 украинцев. Об этом 6 апреля проинформировала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

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