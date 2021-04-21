 

США обещают применить против России дополнительные меры из-за ситуации с Навальным

21.04.2021, 8:49, Новости дня
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Он сказал, что США возлагают на Москву ответственность за все, что случилось с Навальным. Российские власти, по словам Прайса, несут ответственность за ухудшение состояния здоровья политика.

“Мы призываем их немедленно предоставить доступ к необходимой и независимой медицинской помощи в ответ на тревожные сообщения о быстром ухудшении его здоровья. Мы сообщили об этом недвусмысленно. Мы сделали это публично и мы сделали это также по другим каналам. У российского правительства не должно быть никаких сомнений в том, что если что-то случится с Навальным, пока он находится под стражей, будут последствия”, – подчеркнул представитель Госдепа.

Контекст:18 апреля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти РФ несут ответственность за все, что происходит с Навальным, а в случае его смерти в колонии они будут привлечены к ответственности перед международным сообществом.
В августе прошлого года Навального отравили боевым веществом класса “Новичок”. Он лечился в берлинской клинику “Шарите”, пробыл в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.
Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года. Его задержали по делу “Ив Роше” (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии), а впоследствии заменили условный срок на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.
В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию во Владимирской области, в городе Покров. Адвокат Ольга Михайлова, которая посетила Навального 25 марта, рассказала, что у политика отнимается правая нога, из лекарств ему дают мазь и таблетки ибупрофена. Жена оппозиционера Юлия Навальная заявила, что у ее мужа еще в СИЗО “Матросская тишина” в Москве начались проблемы со спиной. По ее словам, проблемы усугубились после этапирования Навального во Владимирскую область. 
31 марта Навальный объявил голодовку. Он требует допустить к нему врача. По словам политика, у него наблюдались острые прогрессирующие боли в спине и конечностях. Позднее адвокаты сообщали, что у него теряется чувствительность не только ног, но и рук.
5 апреля Навальный сообщил, что у него сильный кашель и температура 38,1, а в его отряде трех человек госпитализировали с туберкулезом.
12 апреля представители политика сообщили, что с начала голодовки Навальный потерял 8 кг, а с момента приезда в колонию – 15 кг, и весит 77 кг при росте 190 см.
13 апреля управление Федеральной службы исполнения наказаний в РФ по Владимирской области сообщило, что считает “удовлетворительным” состояние здоровья Навального. Туберкулез и коронавирусную инфекцию у оппозиционера якобы не обнаружили. При этом жена Навального после свидания с ним в тот же день написала, что “никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп”. Во время свидания политику, по словам супруги, было тяжело говорить.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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