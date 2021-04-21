Наблюдатели ОБСЕ рассказали о гибели двухлетней девочки на оккупированном Донбассе в феврале. В ее доме взорвалась граната

Ребенок погиб 8 февраля в результате взрыва ручной гранаты. Персонал морга в Донецке 16 апреля сообщил, что девочка умерла 20 февраля. Ее госпитализировали в больницу Донецка 8 февраля с ранами головы, которые соответствовали последствиям взрыва, сказано в отчете.

“9 апреля мать девочки рассказала наблюдателям, что, когда она проснулась вечером 8 февраля и собиралась войти в комнату, где спали две ее дочери, она услышала взрыв. По словам женщины, ее муж активировал ручную гранату, которая взорвалась в помещении. Она также добавила, что дочь прооперировали в больнице Донецка, а позднее, 20 февраля, девочка умерла”, – рассказали подробности наблюдатели.

Контекст:”Новости Донбасса” 24 февраля писали о том, что 30-летний житель Снежного взорвал гранату у кровати своей дочери. Мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения и решил вечером осмотреть гранату типа РГД-5 с запалом к ней. Он выронил из рук боеприпас и выбежал из комнаты. Граната взорвалась и тяжело ранила спавшего в комнате ребенка.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. С начала 2021 года на востоке Украины погибли 30 военнослужащих ВСУ, говорил президент Владимир Зеленский 16 апреля.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, к 20 апреля их численность увеличится до 110 тыс., говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, 20 апреля процесс стягивания войск РФ может закончиться.

Численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла 150 тыс., заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 19 апреля, позже цифру скорректировали до 100 тыс.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность.

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