 

Федеральное правительство США уличено в покупке «свежего» мяса абортированных младенцев

21.04.2021, 8:25, Разное
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Юридическая группа Judicial Watch произвела эффект разорвавшейся бомбы: почти 600-страничный отчет, доказывающий, что правительство США покупает и торгует «свежими» абортированными частями тела ребенка.

Эти части тела, закупленные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для «очеловечивания» мышей и тестирования биологических препаратов в научных экспериментах, были получены от младенцев в возрасте до 24 недель беременности, всего через несколько недель после рождения.

В то время как американцы, возможно, привыкли слышать, как защитники жизни бьют в барабан предупреждения о группах, производящих аборты, которые собирают тела детей и продают их для исследований, на этот раз в торговли детскими частями было уличено правительство США.

Недавние электронные письма, обнаруженные Judicial Watch между сотрудниками FDA и калифорнийской Advanced Bioscience Resources (ABR), доказывают, что в период с 2012 по 2018 год агентство потратило десятки тысяч долларов на покупку абортированных младенцев для неэтичных научных экспериментов.

В 2018 году администрация Трампа расторгла контракт, приостановив государственные исследования тканей плода из-за опасений, что контракты были незаконными. Новый запрос FOIA от Judicial Watch добавляет 575 страниц записей к существующему иску 2019 года против агентства.

Это не первый раз, когда ABR находится в центре внимания, поскольку компания находилась под следствием Конгресса за ее давнюю причастность к торговле тканями плода. Одна из старейших фирм по закупке тканей плода, компания зарабатывает миллионы каждый год, собирая такие органы, как легкие, печень, глазные яблоки и мозг у абортированных младенцев, и перепродавая их с прибылью.

Электронная почта между должностными лицами FDA и сотрудниками ABR раскрывает тревожные разговоры, когда они сотрудничают, чтобы покупать и продавать абортированные плоды. Записи показывают, что ABR выплачивались авансом в размере 12000 долларов за ребенка, некоторые из которых выживут после утробы, в период гестационного возраста 16-24 недель. Большинство покупок идет на интактный тимус и печень, поставляемые «в свежем виде; по мокрому льду».



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