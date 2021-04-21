 

В Минэнерго оценили инициативу ввести прогрессивную шкалу энерготарифов

21.04.2021, 8:18, Новости дня
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Миниэнерго не рассматривает предложение по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов, сообщил глава ведомства Николай Шульгинов.

Об этом информирует РИА «Новости».

Союз потребителей России обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением перейти на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, когда за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата, сообщила ранее газета «Известия».

За ориентир предложили взять максимум в 100 киловатт-часов в месяц на человека, на каждого дополнительного члена семьи предлагается выделять еще по 50 киловатт-часов, при наличии электрической плиты коэффициент должен вырастать в полтора раза.

При этом региональным властям предлагают дать право корректировать норматив.

Указывается, что снижение потребления позволит решить проблему перекрестного субсидирования в электроэнергетике, когда заниженные тарифы для граждан компенсируют за счет более высокой стоимости электричества для бизнеса.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что у граждан РФ впервые появилась возможность не только покупать, но и продавать электроэнергию.



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