BFM TV – «имя Пьер существует?» — в Монпелье Макрону указали на отсутствие этнического разнообразия в школах

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил неблагополучный район Монпелье, где среди жалоб на отсутствие безопасности и рост насилия одна из жительниц задала ему вопрос о культурно-этническом разнообразии, передаёт BFM TV. По словам женщины, её восьмилетний сын спросил, действительно ли имя Пьер существует или используется только в книжках: французы теперь предпочитают не отдавать детей в школы, где учатся представители других национальностей.

Прибывшего в Ла-Моссон (неблагополучный район Монпелье. — ИноТВ) Эммануэля Макрона встретила толпа народу.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Соблюдайте меры предосторожности.

Президент Республики обменялся парой фраз с жителями. Некоторые родители выразили своё негодование и беспокойство из-за того, что их детям приходится расти в небезопасном районе.

ФРАНЦУЖЕНКА: Сделайте что-то для них, нас это достало! Мы не хотим, чтобы они болтались на улице.

Потом Макрон посетил бывшую дилерскую точку, которую ликвидировали в начале марта. Эта мать спросила президента, почему в Ла-Моссоне нет этнического разнообразия.

НАИМА АМАДУ, жительница Ла-Моссона и член районного комитета: Я училась в республиканской школе, где наблюдалось большое этническое разнообразие, чего, к сожалению, я теперь больше не вижу. Люди больше не отправляют детей в школы в том же районе, и это действительно очень плохо. Господин президент, моему сыну восемь лет, и он спросил, существует ли на самом деле имя Пьер или оно используется только в книгах — что показывает, насколько не хватает этнического разнообразия в нашем районе. Это действительно серьёзная проблема.

Здесь уровень безработицы достигает 47 процентов, а больше половины жителей живёт за чертой бедности. По мнению этой матери, причиной незащищённости является социальная нестабильность.

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Незащищённость — это симптом…

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Конечно, именно так. Извините.

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: …это симптом того, что что-то идёт не так. И поэтому мы хотим поменять восприятие, поменять восприятие — то есть сделать Ла-Моссон открытым и перестроить его.

Эммануэль Макрон также высказался о безопасности в Монпелье: немного позже он посетил полицейских, которые свидетельствуют о росте насилия. Вместе с министром внутренних дел глава государства вновь подтвердил, что поддерживает стражей правопорядка, и заявил о своей уверенности в том, что они могут обеспечить безопасность.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Эффективность и образцовость — это тандем, в который мы верим. И бесконечное спасибо за вашу работу. Я знаю, что временами было сложно, иногда так и будет. Мы решительно настроены найти средства, и, главное, дать вам средства (для обеспечения безопасности. — ИноТВ).

Также Эммануэль Макрон обещал достичь поставленной цели и к 2022 году увеличить число полицейских на 10 тысяч, из которых 52 пополнят ряды полиции в Монпелье.

Дата выхода в эфир 19 апреля 2021 года.