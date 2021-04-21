 

France 3 – каждый третий француз страдает от депрессии и тревоги на фоне пандемии

21.04.2021, 7:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пандемия коронавируса и последовавшие за ней санитарные ограничения пагубно сказывается на психическом здоровье французов, передаёт France 3. Как пишет телеканал, треть жителей страны признались, что в последний год страдают от депрессии или тревожности, а многих даже посещали мысли о суициде.

Одиннадцатилетняя Матильда в этом году поступила в среднюю школу — важный этап в жизни ребёнка, который был осложнён обстоятельствами. Карантин, домашнее обучение — повторяющиеся ограничения, которые Матильда переживает всё хуже.

МАТИЛЬДА, школьница: В какой-то момент я потеряла ощущение времени. Я даже не в состоянии была определить, понедельник сегодня или четверг — до такой степени дни походили один на другой. Карантин угнетает меня, поскольку мы знаем, что нас ждёт, и это происходит, и это будет длиться долго. Потому что, когда был первый карантин, он длился какое-то время, а потом мы поверили, что всё закончилось, но всё повторилось.

Стать студентом — ещё один этап. Лорин радовалась поступлению в Университет Лилля. И снова пандемия нарушила её планы. Мало-помалу она теряет почву под ногами.

ЛОРИН ДАРРАС, студентка: В какой-то момент я начала думать о том, чтобы покончить с жизнью. Это было очень, очень тяжело: я не ела, не умывалась, я не вылезала из постели, ни с кем не разговаривала. Я полностью ушла в себя, я даже не могла себя заставить выйти в магазин.

Согласно исследованию, проводимому Службой государственного здравоохранения Франции с марта 2020 года, из 31% из двух тысяч опрошенных испытывают тревожное или депрессивное состояние, а у 9% в течение прошедшего года появлялись суицидальные мысли. Тот же итог констатирует этот психолог частной практики. Она принимает 30 пациентов в неделю — половина из них приходит на консультацию из-за проблем, связанных с тревожностью на фоне пандемии. На консультацию приходят представители всех возрастов и социальных кругов.

ШАРЛОТТА КАЙ, клинический психолог: На мой взгляд, их ждёт довольно трудный период «после», и у многих людей эта тревожность сохранится.

Сегодня стартует телевизионная кампания, цель которой — научить людей распознавать симптомы тревожности и доверять их лечение профессионалам как можно скорее.

Дата выхода в эфир: 20 апреля 2021 года



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.07 / Диетолог объяснил опасность употребления арбуза в больших количествах

07.07 / ФСБ запросила арест Сафронова

21.01 / Расследование ФБК о секретном дворце Путина набрало более 30 млн просмотров и возглавило тренды YouTube в РФ, Украине и других странах

20.02 / Кинувший петарду в главу горсовета Красноярска раскрыл причины своего поступка

05.07 / Победитель «космического» конкурса «Большой перемены» получит поездку на Байконур

07.11 / Учёные из Великобритании предупредили о недооценённой опасности сланцевого газа

29.01 / Зеленский пообещал украинцам “доступную ипотеку”

19.08 / «Беларуськалий» продолжил забастовку

01.03 / DWN – правительство Германии «незаметно» лишило пациентов возможности защищать персональные данные

03.10 / Из-за пожаров в Луганской области эвакуируют еще одно село

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика