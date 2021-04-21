В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca, произведенную в Южной Корее

“Это тот препарат, который приедет к нам в рамках инициативы COVAX. Мы ожидаем 367 тыс. доз уже в четверг, 22 апреля. Часть партии оставим для прививки второй дозой тех граждан, которые уже вакцинировались Covishield, остальные – для первой прививки”, – написал министр.

Замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказывал, что этот препарат Украина получит бесплатно в рамках глобальной инициативы COVAX.

“Мы хотим ее использовать буквально за два-три дня, чтобы показать способности системы здравоохранения”, – говорил он.

AstraZeneca-SKBio, которую производят в Южной Корее, и индийская Covishield/AstraZeneca идентичны по составу и технологии изготовления и являются взаимозаменяемыми – такие рекомендации Министерству здравоохранения Украины предоставила национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/videos/461449468427018/

Контекст:В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют препаратом Covishield (500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз). Первые два препарата поступили в страну по контрактам, которые оплатило правительство, третий – в рамках инициативы COVAX.

В рамках механизма COVAX Украина до конца мая должна бесплатно получить 1,78 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer. В целом по программе COVAX Украина ожидает передачи 8 млн доз вакцин.

Всего, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, в 2021 году Украина рассчитывает получить 37 млн доз вакцин.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По данным Минздрава, к 20 апреля в Украине вакцинировали почти 643 тыс. человек. За последние сутки ввели 12,1 тыс. доз. К концу года министерство планирует привить 70% взрослого населения.

С начала пандемии в стране подтвердили почти 2 млн новых случаев коронавирусной инфекции, скончалось 40,3 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 1,5 млн человек.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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