США не рекомендуют своим гражданам путешествовать в Украину

“Не путешествуйте в Украину из-за COVID-19. Необходимо проявлять повышенную осторожность в связи с преступностью и гражданскими беспорядками. В некоторых районах повышенный риск. Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) обнародовали сообщение о четвертом уровне угрозы здоровью во время путешествий в Украину из-за коронавируса, указав на очень высокий уровень заболеваемости COVID-19 в стране”, – сказано в сообщении.

На сайте CDC указано, что четвертый уровень опасности – самый высокий.

Американцам рекомендуют избегать путешествий в Украину, а если от поездки нельзя отказаться, – пройти перед этим полную вакцинацию, а в ходе визита в страну носить маску, держаться от других людей на расстоянии 6 футов (1,8 метра), мыть руки и избегать скопления людей.

“В связи с существующей ситуацией в Украине даже полностью вакцинированные путешественники могут подвергаться риску заражения и распространении вариантов COVID-19”, – добавили в CDC.

В Госдепе заявляли 19 апреля, что в связи с распространением COVID-19 внесут в перечень нежелательных для путешествия стран 80% государств.

Контекст:По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии подтвердили 31,7 млн случаев COVID-19. Однако число полностью вакцинированных более чем в два раза выше: 86,2 млн американцев старше 18 лет. Одну дозу получили уже 133,3 млн человек – по данным CDC, это более половины взрослого населения и 40,1% всего населения.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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