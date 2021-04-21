 

Привычка грызть ногти повышает риск заболеть коронавирусом

21.04.2021, 7:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты из США предупредили, что пагубная привычка грызть ногти существенно повышает риск заболеть коронавирусом. Помимо этого, такое времяпровождение негативно сказывается на всем состоянии организма.
Всё дело в микроорганизмах, скапливающихся под ногтями. Вся грязь и микробы легко попадают в ротовую полость и оттуда начинают распространяться по организму. Вирус SARS-CoV-2 не является исключением, ведь слизистые оболочки наиболее уязвимы перед ним. Именно поэтому эксперт в области инфекционных болезней из медицинского центра Лангон при Университете Нью-Йорка Пурви Парих настоятельно рекомендовал как можно чаще мыть руки и постараться избавиться от столь неприятной привычки. В частности, можно носить перчатки, которые не позволят даже неосознанно грызть ногти.

Помимо коронавируса, под ногтями имеются и другие вирусные возбудители. В связи с этим медицинские работники всегда коротко стригут ногти, тем самым снижая риск контакта микроорганизмов с ротовой полностью или глазами. Также эксперт не рекомендовал в целом трогать руками рот, нос или глаза. Лучше всего избегать любого контакта ладоней и пальцев с лицом и как можно чаще мыть и обрабатывать руки дезинфицирующим средством.

Источник: grodno24.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.01 / Мнение: Нестареющая классика

24.02 / Сирия: Россия вскрывает могилы в лагере беженцев в поисках останков израильского шпиона Эли Коэна

15.09 / 5 фактов о лимфомах, которые необходимо знать каждому

15.12 / Новая модель Renault – Duster получила более современный дизайн, новый цвет и ряд вариантов для оформления кузова

10.03 / Медики: Прерывистое голодание при диабете 2 типа снижает уровень сахара в крови за счет контроля уровня инсулина

21.01 / Над Нью-Йорком пролетел огромный треугольный НЛО

01.03 / Вячеслав Володин встретится с председателем ПАСЕ

17.09 / Ученые сообщили о крупе, способствующей развитию диабета

18.11 / Под Москвой задержали курьера с двумя килограммами наркотиков

06.04 / Объедки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика