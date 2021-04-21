Привычка грызть ногти повышает риск заболеть коронавирусом

Специалисты из США предупредили, что пагубная привычка грызть ногти существенно повышает риск заболеть коронавирусом. Помимо этого, такое времяпровождение негативно сказывается на всем состоянии организма.

Всё дело в микроорганизмах, скапливающихся под ногтями. Вся грязь и микробы легко попадают в ротовую полость и оттуда начинают распространяться по организму. Вирус SARS-CoV-2 не является исключением, ведь слизистые оболочки наиболее уязвимы перед ним. Именно поэтому эксперт в области инфекционных болезней из медицинского центра Лангон при Университете Нью-Йорка Пурви Парих настоятельно рекомендовал как можно чаще мыть руки и постараться избавиться от столь неприятной привычки. В частности, можно носить перчатки, которые не позволят даже неосознанно грызть ногти.

Помимо коронавируса, под ногтями имеются и другие вирусные возбудители. В связи с этим медицинские работники всегда коротко стригут ногти, тем самым снижая риск контакта микроорганизмов с ротовой полностью или глазами. Также эксперт не рекомендовал в целом трогать руками рот, нос или глаза. Лучше всего избегать любого контакта ладоней и пальцев с лицом и как можно чаще мыть и обрабатывать руки дезинфицирующим средством.

Источник: grodno24.com