Привычка грызть ногти повышает риск заболеть коронавирусом
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Специалисты из США предупредили, что пагубная привычка грызть ногти существенно повышает риск заболеть коронавирусом. Помимо этого, такое времяпровождение негативно сказывается на всем состоянии организма.
Всё дело в микроорганизмах, скапливающихся под ногтями. Вся грязь и микробы легко попадают в ротовую полость и оттуда начинают распространяться по организму. Вирус SARS-CoV-2 не является исключением, ведь слизистые оболочки наиболее уязвимы перед ним. Именно поэтому эксперт в области инфекционных болезней из медицинского центра Лангон при Университете Нью-Йорка Пурви Парих настоятельно рекомендовал как можно чаще мыть руки и постараться избавиться от столь неприятной привычки. В частности, можно носить перчатки, которые не позволят даже неосознанно грызть ногти.
Помимо коронавируса, под ногтями имеются и другие вирусные возбудители. В связи с этим медицинские работники всегда коротко стригут ногти, тем самым снижая риск контакта микроорганизмов с ротовой полностью или глазами. Также эксперт не рекомендовал в целом трогать руками рот, нос или глаза. Лучше всего избегать любого контакта ладоней и пальцев с лицом и как можно чаще мыть и обрабатывать руки дезинфицирующим средством.
Источник: grodno24.com
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