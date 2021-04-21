 

Курс рубля снизился к доллару и не изменился к евро

21.04.2021, 7:20, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,75 копейки, курс евро не изменился.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,75 копейки и составил 76,87 рубля. Курс евро не изменился и составил 92,42 рубля, передает ТАСС.

Накануне курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,5 копейки, курс евро поднялся на 5,5 копеек.



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