Курс рубля снизился к доллару и не изменился к евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,75 копейки, курс евро не изменился.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,75 копейки и составил 76,87 рубля. Курс евро не изменился и составил 92,42 рубля, передает ТАСС.

Накануне курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,5 копейки, курс евро поднялся на 5,5 копеек.