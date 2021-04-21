 

Глава МИД Украины назвал возможный срок начала конфликта с Россией

21.04.2021, 5:32, Новости дня
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Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с утверждением, что через несколько недель РФ якобы будет готова к началу агрессии против Украины, однако, по его словам, сейчас невозможно конкретно сказать, пойдет ли Москва на обострение конфликта.

«Россия будет готова к тому, чтобы начать агрессию против Украины через несколько недель», – приводит слова украинского министра РИА «Новости».

По словам Кулебы, сейчас невозможно конкретно сказать, пойдет ли Москва на обострение конфликта. По его мнению, нельзя полностью исключать этот сценарий.

В прошлую пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины «красной линией», которую «не должна переходить Россия», является государственная граница. Двумя днями ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев предупредил о возможных провокациях Украины при поддержке США с целью начала военных действий против Крыма. В начале апреля президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокации Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.

Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности РФ в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны РФ встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.



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