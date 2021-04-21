 

Минобрнауки предложило вузам принимать абитуриентов дистанционно

21.04.2021, 4:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Минобрнауки РФ разработало порядок приема абитуриентов в вузы в 2021-2022 учебном году, в рамках которого предлагает вузам взаимодействовать с поступающими с использованием дистанционных технологий.

«Организация осуществляет взаимодействие с поступающими: при подаче поступающими документов, необходимых для поступления, внесении изменений в заявление о приеме на обучение, подаче иных заявлений (в том числе апелляции), отзыве поданных заявлений, документов, представлении и отзыве информации – с использованием дистанционных технологий, в том числе посредством суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», а также через операторов почтовой связи общего пользования», – говорится в приказе ведомства, передает ТАСС.

Указывается, что вуз вправе принимать документы лично у поступающих, но исходя из эпидемической обстановки в регионе.

В марте глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что каждый второй выпускник школы в РФ сможет поступить на бюджетное место в вуз в новом учебном году.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.10 / В Германии оценили предложение Путина о моратории на РСМД в Европе

30.03 / Оживление сотрудничества и обострение на Донбассе. Советник Байдена поговорил с Ермаком

11.03 / Умер изобретатель аудиокассеты Лу Оттенс

29.01 / Разработчики назвали сроки появления однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»

17.07 / Рособрнадзор отреагировал на заявления о сложных заданиях ЕГЭ по химии

31.10 / Сессия «Патриот» Сибирского Федерального округа завершилась в Красноярске

02.02 / Госсекретарь США заявил о готовности предоставить летальное оружие Украине – МИД

10.12 / США ввели санкции против близких к Кадырову людей и организаций

05.10 / В Совфеде заявили об отсутствии необходимости закрывать границы России

07.08 / Финал Лиги чемпионов-2022 в Санкт-Петербурге доверено провести оргкомитету Евро-2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика