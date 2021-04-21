 

В Госдепе объяснили возвращение американского посла из РФ в США

21.04.2021, 4:38, Новости дня
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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что американский посол Джон Салливан возвращается из Москвы в Вашингтон для встречи с семьей и проведения консультаций с представителями администрации Джо Байдена.

«Послушайте, я позволю российскому правительству выступать с любыми советами, которые они дают послу. Он возвращается домой, чтобы провести консультации с [американской] администрацией, сделать перерыв, чтобы повидаться с семьей», – приводит ТАСС ответ руководителя пресс-службы Госдепартамента США на многочисленные вопросы о том, покинул ли Салливан Москву по рекомендации российской стороны.

Отвечая на вопросы о консультациях американского посла в российском внешнеполитическом ведомстве, Прайс подчеркнул, что Салливан «не был выслан». «Послу не было приказано покинуть страну. Посол возвращается сейчас в подходящее время, чтобы провести здесь консультации, чтобы увидеть свою семью. Я ожидаю, что в ближайшие недели он снова вернется в Москву», – повторил американский дипломат.

«Это, конечно, подходящее время для возвращения посла. Он является неотъемлемым членом команды, в то время как новая администрация стремится выработать новый подход к Москве, так как мы участвовали в процессе планирования политики в отношении действий, которые были предприняты в последние недели, включая санкции, в том числе то, что вы видели на прошлой неделе. И сейчас, со всем этим позади нас, наступает хорошее время для того, чтобы посол вернулся, чтобы провести эти консультации, чтобы он смог увидеть свою семью. Без сомнений, важно, и я ожидаю, что он вернется в Москву в ближайшие недели», – сказал дипломат.

Накануне в Госдепартаменте США сообщили, что американский посол Джон Салливан вернется в Вашингтон для консультаций с представителями администрации Джо Байдена. В тот же день сам Салливан подтвердил отъезд в США для консультаций.

Напомним, 16 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.



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