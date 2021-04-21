Мнение: Шоколадница в осадной Москве

Завтра – СРЕДА, и по традиции у меня должны быть посиделки в Шоколаднице с дорогими будущими и настоящими читателями моей книги. И в то же время, как мы давеча узнали, буквально на то же время – вечер среды – в Москве намечаются битвы и схватки с полицией! И как же моя “Шоколадница”, встреча, не побоюсь этого слова, с прекрасным?

Словом, получается по моему любимому фильму: “Сначала планировали торжества, потом – аресты. Потом решили совместить”.

Поразмыслив, решил, что из-за такой ерунды, как очередное введение осадного положения в центре Москвы, негоже отменять мою еженедельную церемонию. В конце концов, СРЕДА – это святое! Особенно, если речь идет об “Эмпатии”. С 6 до 8 вечера жду вас на Китайгороде, в чудесном кафе Шоколадница, готовый подписать и отдать вам свою книгу “Страна утраченной эмпатии” – с автографом автора!

Ну а если вы не в Москве, а, не дай бог, в провинции или вовсе за бугром – тоже пустяки, вы можете ее заказать у меня, написав в личку или по е-мейл [email protected] Велкам!

Итак – В СРЕДУ, 21 апреля, с 18 до 20 ч, в “Шоколаднице” на углу Лубянского проезда и Маросейки. Телефон для связи – +7985-741-0098. До встречи!

И да, еще такая идея – для вас, дорогие друзья: если вас ненароком завтра вечером начнет вязать полиция в Центре в районе Китайгорода, грозно допрашивая – что это вы делаете в центре Москвы в неурочный час, уж не идете ли на митинг – смело отвечайте, что идете вы в Шоколадницу, на встречу с известным писателем и блогером А.Рощиным, с целью приобрести у него книгу – про вас, проклятые держиморды! Я, если что, подтвержу.

Да, и еще: я ж выдвигаюсь в ГосДуму. Так что, помимо литературных, можем обсудить еще и эти вопросы. Вечер, словом, обещает быть томным!