 

Минпромторг назвал процент российской электроники в самолетах к 2024 году

21.04.2021, 3:44, Новости дня
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Россия намерена в течение трех лет довести до 96% долю российского оборудования в электронных системах гражданских самолетов, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров.

«По телекомоборудованию к 2024 году мы должны с 22% в полном перечне достичь 41% отечественных компонентов, по вычислительной технике – довести с 9% отечественной до 38%, в ЖКХ и строительстве – с 11% до 42%, в энергетике – с 16% до 38%. В гражданском авиастроении стоит критичная задача – к 2024 году практически до 96% довести именно в электронных системах уровень отечественный», – сообщил Бочаров, передает ТАСС.

Он отметил, что в ближайшие три года планируется при системной развернутой поддержке правительства повысить до допустимого «критичный уровень зависимости».

Замглавы ведомства добавил, что в 2021 и 2022 годах в стране появятся предприятия по СВЧ-электронике, которой ранее не было.

«Идут перезагрузки капиталовложений в электронику в Зеленограде – тоже мощнейший проект, связанный с развитием собственных фабрик», – указал замглавы Минпромторга.

В сентябре 2020 года сообщалось, что иностранные поставщики комплектующих для российской авиации единовременно отказались от сотрудничества с Россией. В Минпромторге указывали, что Запад таким способом пытается остановить российские проекты в области гражданского авиастроения.



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