 

Австрия отказалась регистрировать «Спутник V» до одобрения в ЕС

21.04.2021, 3:44, Новости дня
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Австрия не собирается регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на национальном уровне и будет дожидаться результатов проверки Европейским агентством лекарственных средств (EMA), сообщил новый австрийский министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн.

«Нет, мы договорились о проверке в ЕМА», – передает ТАСС ответ министра на вопрос о том, будет ли в Австрии организована национальная регистрация российского препарата.

По словам министра, объем имеющихся данных о препарате «пока немного скудный». «Мы надеемся, что поступит больше данных о препарате, чтобы была регистрация ЕМА», – сообщил Мюкштайн в эфире телеканал ORF-2. «Для меня важно, чтобы каждый австриец знал, что в Австрии используется только безопасная вакцина», – сказал министр, добавив, что не знает подробностей, как выглядит будущий договор с Россией о приобретении «Спутника V».

Напомним, в понедельник австрийский канцлер Себастьян Курц сообщил, что коалиционное правительство Австрии, в которое входят Австрийская народная партия и «Зеленые», договорилось о приобретении 1 млн доз российской вакцины «Спутник V», применять которую планируется после регистрации препарата Европейским агентством лекарственных средств.

10 апреля канцлер Австрии объявил о завершении переговоров с Россией о приобретении «Спутника V». Ранее Курц заявлял, что Вена может зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на национальном уровне, если процесс одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется.



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