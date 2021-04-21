Госдепартамент сообщил об отъезде посла США из России

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21.04.2021, 3:24, Разное
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Госдепартамент США объявил об отъезде американского посла Джона Салливана из России. Согласно заявлению американского внешнеполитического ведомства, которое цитирует Axios, он вернется в Москву через несколько недель.

«Посол Салливан вернется в США на этой неделе, чтобы навестить свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться», — следует из заявления.

Комментарий Госдепартамента появился после того, как Axios со ссылкой на источники сообщил, что Салливан планирует остаться в РФ несмотря на советы российских властей вернуться на родину. «Салливан считает, что если Путин хочет, чтобы он уехал, ему придется его заставить», — рассказал собеседник издания. Напомним, что несколько дней назад помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков рекомендовал ему отправиться в Вашингтон «на консультации».

Ушаков предложил Салливану вернуться в США на фоне публикации указа американского президента Джо Байдена о введении санкций против ряда российских жителей и компаний из-за возможного вмешательства в президентские выборы и хакерской атаки на IT-системы американских госструктур.

В ответ РФ запретила въезд в страну генпрокурору США, директору ФБР и другим сотрудникам администрации американского президента. Чиновников, попавших в этот список, российское министерство иностранных дел назвало «деятелями, причастными к реализации антироссийского курса».

Источник: Новая газета



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