Мнение: Коротко о разном. 20.04.2021

1. Прыжки Зеленского с предложениями о встрече с Путиным на Донбассе обусловлены простой причиной – когда он звонит в Москву, там просто не снимают трубку. В общении с Зеленским особого смысла нет, так как он ничего не решает. Если что-то и обсуждать, то лишь с теми, кто управляет Зеленским. Иначе это просто трата времени на марионеток.

На фронте по-прежнему напряженно, но пока что все в пределах обычной позиционной войны.

2. Чехия анонсировала высылку еще нескольких российских дипломатов, но не посла. Как представляется, российского посла можно было бы заранее отозвать, после чего чешского выгнать ссаными тряпками. Хотелось бы еще вот что заметить. Помните эти прекраснодушные попытки подластится к полякам и чехам. Мы и за Катынь покаемся, и памятники белочехам поставим. Как уверяли ультраохранители, что нам там история, мы налаживаем отношения с Европой в геополитических целях, а история не так уж важна, давно это было. Уж наладили так наладили, а вот факт торговли историей остался и с этим надо что-то делать. Например, с памятниками белочехам, тем более они еще за маршала Конева не огребли. Ну и по поводу Катыни надо подумать. Вся эта история лишний раз показывает, что все эти покаяния и знаки внимания – пустая трата времени – их никто никогда не оценит. Только себе хуже делаем.

Касательно молдавского паспорта у Петрова и Боширова, молдоване сегодня заявили, что они такой паспорт никому не выдавали. Попахивает тем, что представленный молдавский паспорт это фейк.

3. Россия конечно жестко потролила Турцию, отменив туда авиасообщение и фактически срывая туркам курортный сезон, после чего сразу же открыла авиасообщение с Египтом. Ну а что, Ас-Сиси ни в каких "крымских платформах" не участвует и оружие на Украину не продает. Так сказать, примером Ас-Сиси толсто намекают "другу Реджепу", что туристы проедут мимо Турции – кто в Крым, кто в Египет. Глава МИД Турции срочно засобирался в Москву на предмет возобновления авиасообщения. Для турок недополучить несколько миллиардов долларов на туристическом сезоне в текущих условиях чревато. Так что опять будут торговаться, как это было в прошлом раз с закрытием туризма, а также в помидорных историях. Некоторые склонны недооценивать эти факторы, как правило забывая, что экономическая ситуация в Турции очень сложная и подобные незапланированные потери, очень болезненны для турецкой экономики. Кроме того, санкционный бизнес, которые финансирует тандем правящих партий, давит на окружение "друга Реджепа", дабы тот убрал нежелательные помехи для бизнеса возникающие из-за трений с Россией. Москва этот момент понимает и периодически пользуется, когда хочет показать Эрдогану, что за определенные флажки заходить не стоит. И как ни смешно, но эта нехитрая схема работает, так как Эрдоган великий оппортунист и при необходимости, он легко переобувается. То он "за целостность Украины" и участие в "Крымском платформе", то за "нейтралитет в конфликте России и Украины". В этом плане его уже не переделать. Доверять ему конечно нельзя, но если ставить в определенные рамки, то работать с ним вполне можно.

4. Пока американцы испытывали возможность полета дрона-вертолета на Марсе, "Роскосмос" заявил, что первый космический модуль для российской орбитальной станции будет готов в 2025-м году. Фактически, если помех не будет (а как мы знаем по истории разработки "Ангары" и строительству космодрома "Восточный", они вполне возможны), то от Китая по темпам строительства собственной станции будем отставать на 3 года, они стартуют в 2022-м. Будут ли американцы строить свою станцию и в какие сроки, пока не ясно. Пока что они скорее демонстрируют концентрацию на лунных и марсианских исследованиях.

5. Слабаки и тряпки. "Манчестер Сити" после угроз ФИФА, УЕФА и европейских футбольных лиг, вышел из Суперлиги. Следом за ними драпанул Абрамович с "Челси".

Также сообщается, что "Суперлигу" отменили. Инициаторы раскола европейского футбола явно не ожидали такой волны хейта и рассказов про подлый капитализм. Поэтому после нелепой защиты "это для спасения футбола" бесславно слились на этот раз. Идея разумеется никуда не исчезнет, но теперь они знают потенциальный уровень противодействия и в следующий раз будут готовиться лучше. Те, кто еще вчера защищал "Суперлигу", расхваливая ее как будущее футбола, остались у разбитого корыта. Подлый капитализм побежден! (на самом деле нет).

И это те же люди, которые смеялись над шутками за 300 про то, как Обама гадит в российских подъездах.

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