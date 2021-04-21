Мнение: Эти проклятые перчатки

Написал о том, как Навальный со своей голодовкой умирает в колонии – под постом, как водится, пляски орангутангов во всей красе. Все время тянется рука какого-нибудь особенно безмозглого и похабного «остроумца» стереть и забанить… но сдерживаюсь, ибо девиз моего блога – «Это наша родина, сынок!» Что толку стирать реплику дебила и таким образом «наводить красоту»? Красота будет обманчива – ведь в действительности несчастный дебил останется. С другой стороны – и дебилов жалко; мне, как психологу, понятно, что все писатели «остроумных» комментов пишут их, представляя себя на месте Навального, и вся их тоска и злоба – это на самом деле тоска о себе, да и ненависть к Навальному (которого они знать не знают) – это тоже ненависть к себе. Так что, если взглянуть на комменты с этой точки зрения, все станет еще грустнее: люди на разные лады проклинают себя самих, самим себе желают смерти, зовут убийц…

Мда. Тягостная картина. Но вообще – если даже не о Навальном. Все-таки поражает, до какой крайней степени в нашем обществе отсутствует солидарность, до какой степени «добрым русским людям» наплевать друг на друга! Возьмем такую идиотскую тему, как перчатки.

Это ведь отдельный, специфически российский случай массового государственного безумия. Даже в полностью сбрендившей Европе, даже в сошедшей с глузду Америке до обязательного (!) ношения перчаток не додумались. Казалось бы: все руководство – дебил на дебиле, население – говорящие овощи, в основном требующее «Еще больше карантинов! Еще больше вакцинаций!!», покорное, послушное любому маразму, со штрафами в 400 евро за приспущенную с носа маску… но поди ж ты: НИ В ОДНОЙ стране, кроме РФ, перчатки не требуют и не требовали.

А в России, с легкой руки г-жи Раковой – впендюрили. И стоят насмерть уже год! Уже даже статусные врачи выступали, в суды иски подавали – нет, «на том стояла и стоять будет Русская земля». Носите перчатки, смерды! И не рассуждать!

Что особенно характерно – перчатки никто не носил и не носит: ни год назад, ни полгода, ни сейчас. Насчет масок москвичей злая пара Собянин-Ракова уже к ноябрю сломала – задавили террором, полицейскими облавами; я в метро езжу весь год постоянно, осенью и зимой не раз замечал, что я оказывался в переполненном вагоне чуть ли не один без маски. А вот перчатки – нет: тут сломить тихий саботаж москвичей не удалось, и даже штрафы не помогли.

Не носят в России перчатки! Намордники, бурча, натянули – с перчатками уперлись. Ну не понимает русский человек перчаток, чует, как сказал бы какой-нибудь пылкий писатель-патриот с капустой в бороде, за ними «глобальную неправду». В перчатках жарко, в перчатках руки преют, а уж самый садистский вариант – перчатки из полиэтилена, такого же, каким в фильмах мафия душит свои жертвы… Почему душит? Да потому что полиэтилен ВООБЩЕ не пропускает воздух!

Так что такой массовый глухой отказ от перчаток вполне объясним. Мои соотечественники, стало быть, все, повально если не понимают, то чуют нутром, что требование перчаток – вредное, ненужное и бессмысленное.

НО! При этом в России есть большая категория несчастных наших сограждан, которые вынуждены эту сбрую – маски и ПЕРЧАТКИ – таскать на себе ПОСТОЯННО, по 8-10 часов в день! Речь практически обо всех видах обслуживающего персонала – в кафе, магазинах, банках, почтовых отделениях… Кассиры, официантки, продавщицы, клерки – они все ВЕСЬ ГОД ведь часами, изо дня в день сидят под наведенными на них камерами, закованные в это всё дерьмо! Не смея зачастую даже нос из-под маски высунуть – не говоря уж о том, чтобы снять с рук этот пластик или целлофан!

Я не пойму – а где же сочувствие к людям? Наше сочувствие? Я б еще понял искренних запуганных ковид-пропагандой идиотов – которые САМИ таскают на себе перчатки, поскольку верят, что это «спасает» (кого и от чего – вникать не будем). Такие тоже есть – но их единицы. Большинство, как я уже говорил, вполне цинично уж по крайней мере перчатки не надевает никогда, пропуская мимо ушей и глаз отовсюду лезущие напоминания про «масочно-перчаточный режим».

То есть мы понимаем, что перчатки не нужны, а постоянно носить их на руках – по меньшей мере неприятно, а в больших дозах – так и вовсе вредно. Но тогда почему же мы так равнодушны к своим же согражданам, ко всем этим несчастным теткам, девушкам и бабушкам, которые мучаются в перчатках целый рабочий день напролет?! Причем – у нас, бесперчаточных, на глазах!

Первые месяцы это еще можно было списать на коронный чиновничий идиотизм и перестраховку. Однако прошел ГОД! А над людьми продолжают издеваться. Что уж совсем дико – абсолютно бесплатно ведь издеваются. Ввели ли хоть в каком-нибудь кафе или банке доплаты персоналу за необходимость работать с посетителями в сбруе? Вопрос смешной, ответ – конечно же, нет. Условия труда значимо ухудшили, платят в лучшем случае те же деньги.

Как по мне – это несправедливо. Лично мне неприятно смотреть, как на моих глазах издеваются над ни в чем не повинными людьми. Уже довольно давно я себя чувствую виноватым везде – и в магазине у кассы, и в кафе, и в банке. Виноватым за то, что я не должен, как дебил, сидеть в помещении в перчатках, потея и страдая.

Есть, конечно, жалкие люди, которым нравится именно это – что над другими издеваются, а над ними нет; им это добавляет самооценки и создает ощущение «я выше этой обслуги!» Но таких ведь, я все ж надеюсь, не так много.

Как же снять с работников эту унизительную и тяжелую повинность? Как нам защитить НАШИХ соотечественников от ежедневного издевательства «именем государства»?

Стыдно нам всем быть настолько беспомощными и бессильными.