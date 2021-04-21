Приговор супругам из Калининграда за госизмену признали законным

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор по делу о госизмене, который назначил Калининградский областной суд в декабре 2020 супругам Антонине Зиминой и Константину Антонцу. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

«Суд оставил приговор без изменений», – цитирует РИА «Новости» Буданову.

Отмечается, что судебное заседание по данному делу проходило в закрытом режиме.

24 декабря 2020 года Калининградский областной суд признал виновными в государственной измене Антонину Зимину и ее супруга Константина Антонца. Приговор супругам подтвердили в ФСБ, уточнив, что Зимина получила 13 лет заключения, а Антонец – 12,5 лет. Кроме того, они должны будут выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

Напомним, в 2018 году жительницу Калининграда Антонину Зимину арестовали по подозрению в госизмене. Подробности ее уголовного дела не разглашались. Муж Зиминой Константин Антонец был задержан по той же статье.

Как сообщала газета «Коммерсант», согласно материалам дела, супругов обвиняли в передаче сотрудникам разведки Латвии секретных данных, связанных с особой экономической зоной Калининграда. Кроме того, им инкриминировалось раскрытие личности оперативника калининградского управления ФСБ, который был гостем у них на свадьбе.