 

Все английские футбольные клубы вышли из Суперлиги

21.04.2021, 2:50, Новости дня
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Английские футбольные клубы «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» вышли из состава Суперлиги, сообщили пресс-службы команд. Ранее стало известно о выходе из Суперлиги английского футбольного клуба «Челси».

Информацию об это передает ТАСС.

Накануне спортивный репортер Бен Рамсби сообщил, что ФК «Челси», принадлежащий российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, решил выйти из Суперлиги.

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Они вошли в число клубов – основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее.

ФИФА осудила создание Суперлиги, назвав соревнование «сепаратистской лигой». Глава УЕФА Александер Чеферин призвал отстранить участников Суперлиги от турниров ассоциации. Российский футбольный союз (РФС) поддержал протест УЕФА против создания Суперлиги. В понедельник стало известно о решении УЕФА исключить трех полуфиналистов Лиги чемпионов из текущего розыгрыша турнира за их участие в проекте Суперлиги.



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