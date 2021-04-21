Мнение: О чёрном правосудии над белым человеком



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Меж тем в #США произошло событие немалой исторической значимости. Коллегия присяжных заседателей признала экс-полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Того самого, чья смерть после силового задержания тремя полицейскими вызвала расовые беспорядки по всей стране и всплеск активизма BLM, сопровождавшийся многочисленными актами насилия. «Этот приговор является поворотным моментом в американской истории с точки зрения ответственности правоохранительных органов и посылает чёткий сигнал, который должен быть слышен в каждом городе и каждом штате: справедливость для Чёрной Америки – это и есть справедливость для всей Америки», – заявил Бенджамин Крамп, адвокат семьи Флойдов.

За обвинительный вердикт единогласно выступили 12 присяжных, в числе которых были четыре белых женщины и одна чернокожая, двое белых мужчин и трое чернокожих, а также две женщины смешанных рас. Такой состав коллегии признал Дерека Шовина виновным по всем пунктам обвинения: в непреднамеренном убийстве второй степени, непредумышленном убийстве и в убийстве третьей степени, которым считается грубое неуважение к человеческой жизни, по неосторожности повлекшее смерть. Обычно по такому набору предел пребывания в заключении составляет 12,5 лет, но Дереку Шовину грозит до 40 лет лишения свободы, если прокуратура найдёт отягчающие обстоятельства в его деле.

Это действительно весьма показательный приговор и, возможно, реально «поворотный момент в американской истории». До сих пор система уголовного правосудия и присяжные в США, как правило, предоставляли некоторый правовой иммунитет полицейским, которые применяли насилие в отношении гражданских лиц, подозреваемых в совершении преступления. Таких, как Джордж Флойд, безработный бывший охранник и наркоман, неоднократно осуждавшийся за различные преступления: его не без оснований заподозрили в попытке расплатиться поддельной 20-долларовой купюрой. В момент задержания он был под веществами – посмертная экспертиза установила наличие в его крови признаков приёма фентанила (опиоидный анальгетик) и метамфетамина (наркотический психостимулятор), а также следы каннабиоидов.

Чем ещё примечателен обвинительный приговор Дереку Шовину?

Во-первых, тем, что по изначальному заключению экспертов, гибель Джорджа Флойда не была непосредственно связана с особенностями его ареста, когда для усмирения сопротивляющегося задержанного полицейские надавили коленом на его затылок, частично ограничив доступ кислорода. Смерть наступила в результате сочетания факторов, в числе которых заболевание сердца, о котором полицейские, естественно, не могли знать, а также интоксикация фентанилом и недавнее использование метамфетамина. Но в дальнейшем верх взяло заключение, которое составил эксперт, нанятый семьёй потерпевшего: «причиной смерти явилась остановка сердца, осложнённая действиями полиции по усмирению, ограничением подвижности и сдавливанием шеи».

Во-вторых, ключевую роль в вынесении обвинительного вердикта сыграла позиция главы полицейского департамента Миннеаполиса, 54-летнего Медарии Аррадондо, темнокожего.

Именно он первым делом отправил Дерека Шовина и его напарников в отставку. А в суде заявил, что действия экс-полицейского «безусловно, не отражают нашей этики и наших ценностей». Как правило, полицейское начальство до сих пор старалось поддерживать своих подчинённых на всех стадиях уголовного процесса. Но первый темнокожий глава полиции Миннеаполиса по каким-то своим соображениям решил поступить прямо противоположным образом.

В-третьих, в ходе процесса, проходившего на фоне беспрецедентной активности сторонников обвинительного приговора, которые представляли преимущественно Чёрную Америку совсем не были учтены смягчающие обстоятельства. Ни тот факт, что физически Джордж Флойд был сильнее Дерека Шовина и оказывал активное сопротивление своему аресту. Ни то, что само задержание проходило на глазах у враждебно настроенной толпы, что нервировало полицейских и отвлекало их внимание. Ни то, что потерпевший скончался уже в машине «Скорой помощи».

В этом смысле и сам суд, и вынесенный обвинительный вердикт если и можно назвать торжеством справедливости, то именно её торжеством над Законом. Хотя точнее, наверное, было бы считать торжеством идей BLM.

Похоже, в Миннеаполисе открылся ящик Пандоры. И куда заведёт Америку такая «справедливость»?

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