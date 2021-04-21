Гинцбург: 70% россиян будут привиты от коронавируса к ноябрю

В РФ привьют около 70% населения от коронавируса к ноябрю текущего года, сообщил в эфире программы «Док-ток» на «Первом канале» директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если всю иммунобиологическую промышленность мировую задействовать на выпуск любого одного вакцинного препарата, допустим «Спутник V», то в течение года все производственные мощности Соединенных Штатов, Европы, Азии, Российской Федерации смогут выпустить 12%, от силы 15% необходимого количества вакцинного препарата. Чудес не бывает. Надо работать по всем направлениям, чтобы к ноябрю, по моим подсчетам, в этом году все-таки провакцинровать порядка 70% нашего населения», – цитирует его ТАСС.

Также он уточнил, что вакцина «Спутник V» эффективна против британского, южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса.

Ранее Гинцбург заявил, что процедуру вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» прошли около 10-11 млн человек.