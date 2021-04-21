 

Слуцкий дал прогноз дипотношений РФ с коллективным Западом

21.04.2021, 1:56, Новости дня
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Если страны Евросоюза и НАТО последуют за Чехией и вышлют российских дипломатов, то это может обернуться глубочайшим кризисом всей системы дипломатических отношений РФ с коллективным Западом, сообщил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Если страны ЕС и НАТО пойдут на ничем не обоснованный демарш с чередой выдворений российских дипломатов, это может обернуться глубочайшим кризисом всей системы дипотношений РФ с коллективным Западом», – написал Слуцкий в своем Telegram.

Как подчеркнул депутат, «пока еще партнерам» РФ необходимо четко осознавать, что на любую провокацию Москва ответит жестко.

Он также выразил убежденность в том, что если Чехия вышлет всех российских дипломатов, то РФ ответит немедленно и, вероятно, симметрично. Однако, как отметил парламентарий, таким образом фактически будут разрушены дипломатические отношения, а двусторонний диалог просто зайдет в тупик.

Чехия, по его словам, идет по пути Великобритании и пытается устроить грандиозный антироссийский скандал «в стиле Солсбери». «Надеюсь, что капля политической мудрости все же сохранится, и в этот раз история повторится в виде фарса, а не закончится трагическим финалом с похоронами международного права», – добавил Слуцкий.

Ранее первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из Праги могут быть высланы все российские дипломаты.

Кроме того, накануне Чехия предложила ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».

Напомним, Чехия подозревает спецслужбы РФ якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против РФ стоит Вашингтон.



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