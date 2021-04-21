Навальный находится в одиночной камере туберкулезной больницы

…ему сделали капельницу с глюкозой.

Политик Алексей Навальный находится в одиночной камере туберкулезной больницы исправительной колонии №3 строгого режима, его госпитализировали в воскресенье и с четвертого раза ему сделали капельницу с глюкозой. Об этом в своем твиттере сообщил адвокат политика Вадим Кобзев.

По его словам, накануне вечером, 19 апреля, три медсестры «предприняли шесть попыток сделать еще одну капельницу, но так и не смогли попасть в вену». «Теперь только все руки исколоты и в синяках», — пояснил защитник.

Как добавил Кобзев, капельница глюкозы — это все лечение, которое предоставляется Навальному в больнице.

Накануне ФСИН сообщилa о переводе Навального из колонии в стационар областной больницы при ИК-3 для осужденных. По словам службы, «с согласия пациента» Навальному назначили «витаминную терапия».

Политик держит голодовку с 31 марта. Он объявил ее, добиваясь допуска к нему независимых врачей: у него начались сильные боли в спине и ноге, однако качественного лечения он не получал. Несколько дней назад врачи политика сообщили, что результаты анализов крови свидетельствуют о критическом состоянии его здоровья. Как заявили медики, Навальный «должен наблюдаться в реанимации, так как в любой момент может развиться фатальная аритмия».

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