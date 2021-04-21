 

Правящая партия Германии выдвинула кандидатом в канцлеры лидера ХДС Лашета

21.04.2021, 1:30, Новости дня
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Выдвижение Лашета поддержал 31 член совета партии, его соперник, лидер партии “Христианско-социальный союз” (ХСС), премьер-министр земли Бавария Маркус Зедер получил девять голосов.

Deutsche Welle отмечает, что голосование не является официальным решением по поводу кандидата от блока ХДС и Христианско-социалистического союза, но Зедер заявил, что будет уважать решение совета.

Лашет после голосования сказал, что готов баллотироваться.

Контекст:Нынешний канцлер Германии, представитель ХДС Ангела Меркель, которая возглавляет правительство страны уже 15 лет, отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы, которые пройдут этой осенью. Об этом она заявила еще в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.
На должность ее преемницы рассматривалась тогдашняя глава ХДС и министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, однако она в феврале прошлого года отказалась баллотироваться в канцлеры и заявила об уходе с поста главы партии.
Лашет стал новым председателем партии ХДС в январе этого года. Как правило, лидер партии выступает в качестве кандидата в канцлеры от партии, но популярность 60-летнего Лашета упала из-за плохих результатов ХДС на региональных выборах, а также из-за общего недовольства реакцией правительства на пандемию COVID-19, отмечает Deutsche Welle.
Член партии ХСС всего дважды за всю историю существования блока ХДС/ХСС был кандидатом в канцлеры, и оба раза неудачно. В 1980 году Франц Йозеф Штраус не смог сбросить коалиционное правительство Гельмута Шмидта, а в 2002 году, несмотря на одинаковое количество голосов после парламентских выборов, Эдмунд Штойбер не стал канцлером – в стране сформировалась коалиция во главе с членом Социал-демократической партии Герхардом Шредером.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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